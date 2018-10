III edycja Siemianowickiego Turnieju E-sportowego już w ten weekend!

Reprezentacje szkół oraz drużyny pucharowe będą toczyć zacięte batalie o tytuł mistrza w sezonie 2018/2019. Zespoły będą mierzyć się w LG Mistrzostwach Polski Szkół w e-sporcie i HIRO Quersus Pucharze Polski w e-sporcie. Oprócz tego, SUPER GAME e-sport oraz Miasto Siemianowice Śląskie przygotowali dla odwiedzających turnieje indywidualne, gdzie co każdą godzinę będzie można wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe. Podczas całej imprezy, począwszy od piątku, będzie można rywalizować w takie gry jak: CS: GO, League of Legends, FIFA 18, Quake Champions! Co więcej, na wydarzeniu jest możliwość rywalizacji na symulatorze rajdowym Gran Turismo Sport (PS4), który sygnowany jest marką TAG Heuer! Zwycięzca otrzyma m.in. fotel gamingowy marki Quersus.

Dla każdego uczestnika udział w wydarzeniu to także niesamowita i niepowtarzalna okazja, by własnoręcznie przetestować ultranowoczesne, superszybkie, gamingowe komputery marki HIRO oraz obejrzeć niezwykle płynną grę w 144 lub 240 Hz i rewelacyjne właściwości monitorów, które dostarcza firma LG.

Miejsce wydarzenia:

Kompleks Sportowy „MICHAŁ”

E. Orzeszkowej 1

41-103, Siemianowice Śląskie

Data:

26-28 października 2018

Rozgrywki:



HIRO Quersus Puchar Polski w E-sporcie

LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-sporcie

Turnieje indywidualne:

Counter Strike: Global Offensive - DM

Symulator rajdowy Gran Turismo Sport

FIFA 18

Quake Champions - DM

League of Legends

Harmonogram:

Piątek - 26.10.2018

11:00 - 18:00 - Turniej FIFA 2018 dla szkół podstawowych

11:50 - Uroczyste otwarcie Siemianowickiego Turnieju E-sportowego

12:00 - 13:00 - Debata o zdrowym e-sporcie

9:00 - 18:00 - LG MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W E-SPORCIE

11:00 - 17:00 - Turnieje indywidualne na strefie free to play MMJ w gry Counter Strike: Global Offensive, League of Legends, Quake Champions - zapisy podczas wydarzenia

9:00 - 16:00 - Wyścigi „Gran Turismo Sport” - zapisy podczas wydarzenia

Sobota - 27.10.2018

11:00 - 18:00 - Otwarty turniej FIFA 2018 - zapisy podczas wydarzenia

9:00 - 18:00 - LG MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W E-SPORCIE

9:00 - 18:00 - HIRO QUERSUS PUCHAR POLSKI W E-SPORCIE

11:00 - 17:00 - Turnieje indywidualne na strefie free to play MMJ w gry Counter Strike: Global Offensive, League of Legends, Quake Champions - zapisy podczas wydarzenia

9:00 - 16:00 - Wyścigi „Gran Turismo Sport” - zapisy podczas wydarzenia | Główna nagroda fotel gamingowy marki Quersus!

Niedziela - 28.10.2018

11:00 - 17:00 - Otwarty turniej FIFA 2018 - zapisy podczas wydarzenia

9:00 - 18:00 - HIRO QUERSUS PUCHAR POLSKI W E-SPORCIE

11:00 - 17:00 - Turnieje indywidualne na strefie free to play MMJ w gry Counter Strike: Global Offensive, League of Legends, Quake Champions - zapisy podczas wydarzenia

11:00 - 17:00 - Wyścigi „Gran Turismo Sport” Instytucji Miejskich: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, SCK, Klub Gier Planszowych i inne.

10:00 - 14:00 - Gry Bez Prądu – Klub Gier Planszowych Siemianowice

Codziennie Stoisko Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

Więcej informacji, dokładny harmonogram oraz regulaminy znajdziesz pod adresem bitly.com/2018ste3

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/308515129928928/

Transmisja LIVE z wydarzenia dostępna będzie na: twitch.tv/esptvpl

Miło nam poinformować że od tej rundy będzie wspierać nas Patriot oraz Viper Gaming.

Dziękujemy sponsorom i partnerom: HIRO, Quersus, LG, NTT System, sklep.ntt.pl, MSI, FSP, Thermaltake, Patriot, Viper Gaming, Teetres Esport Clothing, MMJ, Auto Zastępcze, Epson, DMC, WSP im Karola Goduli, E-sports Association, Siemianowickie Centrum Kultury, MOSIR Pszczelnik, Kompleks Sportowy Michał, iXXL Studio Reklamy, iDrukarnia.pl oraz Pukawka.pl.